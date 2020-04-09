面對近期新冠肺炎帶來的就業市場衝擊，大陸智聯招聘8日發佈《2020年春季白領跳槽指數調研報告》在1.3萬份調查問卷中顯示，24.33％白領所在企業有裁員現象，擔心自己失業的白領占比45.85％。提及應對裁員的焦慮上，95後和90後更顯佛系，其中2成認為車到山前必有路。但作為資深白領的70後、80後中則有2成表示要通過創業戰勝失業焦慮。

據第一財經引述該報告指出，整體來看，大陸白領求職確實受到疫情影響，正辦理離職與入職的比例都較去年同期有所降低。

此外，面對不確定性，白領對跳槽的態度也更加保守，整體白領跳槽指數從2019年春季的3.74下降至3.66，顯示大陸白領人才流動性降低。

被問及疫情對跳槽是否有影響時，表示肯定的職場者占比66.24％，其中52.19％的白領表示會在跳槽時謹慎行事；也有9.77％願意調低期望薪資，另有4.28％表態會對當下工作更珍惜。

(旺報 )