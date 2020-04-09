譚德塞世衛記者會26分30秒左右點名台灣對他人身攻擊

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今(9日)例行記者會，川普指責世衛討好中國大陸成為媒體提問焦點。記者會中，譚德塞意外公開大爆料，指責台灣及台灣外交部長吳釗燮對他人身攻擊兩到三個月，他說自己因為膚色而被種族歧視，但他不在乎，對身為黑人感到自豪。他再也不能忍受，他說出來是因為真的夠了。

譚德塞自稱受到死亡威脅及種族主義侮辱，還特別提到來自台灣的歧視言論。他指攻擊在大約3個月前出現，質疑台灣外交部明明知道這些事，但政府沒有劃清界線，甚至轉而開始對他攻擊。

譚德塞激動表示，對他的人身攻擊超過3個月，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，說他是黑人等等。他不在乎過去甚至有死亡威脅，但當黑人及非洲族群被侮辱時，他再也不能忍受，譚德塞公開點名台灣，連講3次就是台灣，並一罵3分鐘「夠了！真的夠了！」。

我駐歐盟代表曾厚仁表反駁，吳釗燮從未針對譚德塞做過任何人身攻擊，台灣政府也從未對他發動過言論攻勢。譚德塞所言毫無根據，是憑空捏造的惡意指控，不值得國際重視。

(中時電子報)