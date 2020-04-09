紐約疫情現曙光激勵市場，美股今天收紅，道瓊終場大漲779.71點。

美國紐約與其他新冠病毒重災區的最新疫情數據顯示，疫情可能有放緩跡象，增添市場樂觀氣氛，美股今天收紅。

道瓊工業指數大漲779.71點，漲幅3.44%，收在23433.57點。

標準普爾500指數勁揚90.57點，漲幅3.41%，收在2749.98點。

那斯達克綜合指數上漲203.64點，漲幅2.58%，收在8090.9點。

(中時電子報)

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