紐約疫情現曙光激勵市場 道瓊大漲779點 06:152020/04/09 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐約疫情現曙光激勵市場 道瓊大漲779點（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約疫情現曙光激勵市場，美股今天收紅，道瓊終場大漲779.71點。 美國紐約與其他新冠病毒重災區的最新疫情數據顯示，疫情可能有放緩跡象，增添市場樂觀氣氛，美股今天收紅。 道瓊工業指數大漲779.71點，漲幅3.44%，收在23433.57點。 標準普爾500指數勁揚90.57點，漲幅3.41%，收在2749.98點。 那斯達克綜合指數上漲203.64點，漲幅2.58%，收在8090.9點。 (中時電子報) #大漲 #漲幅 #疫情 #紐約 #激勵 也許您會感興趣 推薦閱讀 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 防堵疫情破口 李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入 22:332020/04/06 兩岸 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 不敢大疫 憂疫情反彈 武漢續社區嚴控 04:102020/04/07 兩岸要聞 家族企業遇疫情 KPMG:生存之戰 10:592020/04/07 財經 口罩援外挨批 蔡英文：只佔一小部分 16:542020/04/08 生活 財經熱門新聞 不涉家族事業的二姊竟出手！光碟大廠拿下台南企業最大盤算 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 投資風險大 立委爆料連顧立雄投資都賠錢 - 財經 - 工商 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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