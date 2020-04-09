小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】藍批紓困緩不濟急 籲發現金

國民黨昨天邀集專家學者剖析紓困2.0箇中缺失，指酷碰券難以普及全民，恐無法達到「雨露均霑」，並建議政府放寬薪資補貼標準，加碼照顧勞工。

【2】侵權金額近10億 楓林網被抄

陳姓、莊姓兩名台大碩士高材生，自2014年起架設「楓林網」等系列網站，提供台灣、日本、韓國及大陸、歐美等國上萬部戲劇、電影讓民眾免費觀看，藉網路廣告點擊率牟利，號稱國內流量最高、規模最大的盜版網站。刑事局接獲美國電影協會等業者跨海提告，循線查獲2嫌到案，初估侵權金額近10億元，不法獲利上億。檢方訊後諭令陳、莊2嫌分以50萬、30萬交保。

【3】武漢解封 持4紙過3關 滯留台人返鄉步步難

武漢解除長達2個半月封城，但滯留的台灣人返鄉路依舊艱辛。在沒辦法使用健康碼情況下，若要便利出行，需要有4種紙本健康證明才行；沒健康碼，若輾轉上海再返台，還會被隔離，更關鍵的是，因遭移民署註記，連買機票都會遭航空公司拒絕。

【4】被疫情打趴 遊樂園守住３成就偷笑

交通部對大型主題遊樂園訂定防疫安全乘載量分級應變行動方案及停車場管制，一旦收費停車場停車數達50％，將管制車輛進入。對此，麗寶樂園表示，疫情爆發至今業績已大幅衰退70％，不敢期待五一連假遊客能到50％，能夠守住20、30％就要偷笑了。

【5】謝忻回首不倫風暴 家人最大最重要

謝忻去年歷經不倫的感情風波，事業陷入低潮，近日告別合作13年的舊東家，選擇重新開始。回首那段風暴，謝忻想跟當時的自己說：「家人最大！他們給我很大的支持跟鼓勵，我現在覺得沒有什麼比家人更重要的，我也更珍惜跟家人相處時光，連一家人一起看電視，都覺得是件快樂的事。」

(中時電子報)