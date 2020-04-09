麗豐-KY(4137)3月營收2.94億元，月增135.11%，年減32.85%，首季營收6.55億元，年減43.82%。麗豐-KY表示，主營通路「克麗緹娜」3月在大陸仍維持展店淨增加的成果，期望全球疫情能盡快獲得更好的控制，對第二季各店家陸續穩定的恢復營運具有信心。

麗豐說，3月營收月增135%主要是受惠旗下實體通路包含「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」醫美診所、「RnD美甲美睫」已陸續恢復營運，加上「新美力」電商通路在疫情影響時期發揮關鍵作用，公司積極引導客戶轉往電商平台消費，推升3月營收揚升。

麗豐指出，目前旗下主營通路「克麗緹娜」加盟店已有超過六成的店家恢復下單，隨著大陸的疫情逐漸控制，營運逐月回溫的態勢可期，麗豐-KY旗下所有事業體將繼續努力，透過數字化管理、有效精準的策略執行，將外在不確定性的影響降至最低，有信心創造今年整體營運落底回升。

(時報資訊)