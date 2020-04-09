喬山(1736)3月營收17.89億元，月增加11.74%，年減9.6%，首季營收50.06億元，年減6.2%。喬山說，消費者依賴健身器材進行規律運動的習慣已經養成，健身器材產業前景與成長性未因疫情有所改變，預估在各國政府強力封鎖政策下，全球疫情應可在第二季控制下來，疫情趨緩後，商用健身房的擴展將會回到原來的成長軌道。

喬山指出，受新冠肺炎疫情影響下，目前盡量避免出入公共空間，民眾在家運動的比例大幅增加，家用健身器材需求跳升，在3月份不論是電子商務或是喬山自有零售店通路營收皆大幅成長，尤其以美國區域更為顯著，較去年同期成長近六成，家用營收佔比也由去年同期的25% 拉升到四成。目前喬山家用器材生產線包括上海廠及越南廠正在全力補貨，確保全球各地消費者可以及時拿到產品，在家運動提升免疫力，將能挹注到喬山第二季業績。

因應新冠肺炎的全球疫情狀況，喬山的商用客戶配合當地政府政策，健身房暫時關閉以維護會員及員工健康，部分健身房展店計畫向後推遲，影響三月份商用器材營收表現。目前各健身房提供線上課程讓會員在家也能持續運動，並藉此提升會員的黏著度，也為會員回到健身房運動做好準備。

(時報資訊)