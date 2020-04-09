環球晶(6488)公告3月合併營收達50.47億元，月成長幅度18.0%，年減少幅度10.9%。環球晶圓今年第一季累計的合併營收達135.15億元，與去年第四季相較增加0.1%，較去年同期下降13.3%。3月營收再寫近6個月新高。

環球晶圓第二季的訂單，因應醫療相關零件需求遽增以及遠距工作之用的硬體組件強勁需求，加上客戶為避免突發性的供應鏈缺口，持續建立安全庫存，訂單需求緊迫，未受疫情威脅。環球晶圓目前海內外各廠的產能均已接近滿載生產，持續供應客戶的強勁需求。

展望未來，下半年全球經濟將視新冠肺炎疫情的發展和影響而定。一旦疫情控制穩定並收斂好轉後，市場供需機制的運作將恢復正常，環球晶圓的半導體訂單需求可望旺盛強勁。

環球晶去年全年獲利為136.44億元，EPS達31.35元，現金股利25元，殖息率約在6.7%左右。

(時報資訊)