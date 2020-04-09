專業伺服器機殼廠勤誠（8210）3月合併營收為新台幣5.5億元，較上月成長73.2%，約略與去年同期相當，累計第一季營收約13.4億元，年減14.3％。勤誠去年EPS為7.62元，毛利率達30.67%，營益率為16.52%，3項數值均較前一年走高。

勤誠表示，新冠肺炎疫情刺激雲端服務需求，目前訂單能見度維持良好，加上三月中國東莞及昆山兩廠產能已逐漸回升至正常水準，預期都將推動第二季伺服器出貨較上季成長。此外，公司也擴大在台生產規模，並加速擴建新廠房，以分散供應鏈風險，發揮高度客製化與彈性製造優勢。

然隨著疫情在全球延燒，各項經濟活動降溫，衝擊市場效應仍不明朗，公司審慎以對。市調機構TrendForce也指出，若疫情持續擴大，歐美封城與部分國家鎖國政策，可能將對伺服器供應鏈出貨排程造成威脅，更添不確定風險。

長期而言，隨各國陸續啟動5G基礎建設計畫，大量運算及儲存需求將帶動伺服器、工業電腦產業成長，勤誠專注伺服器機殼解決方案，擁有設計開發、機電整合優勢，並參與各平台下一代伺服器平台的機箱設計，可望將受惠與產業同步成長。

(時報資訊)