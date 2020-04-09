中美晶(5483)三月合併營收達56.69億元，月增率17.0%，年減率9.9%。其中，太陽能產品營收為6.23億元，月增率9.8%，年減率0.5 %。中美矽晶今年第一季累計的合併營收達152.78億元，與去年第四季相較成長0.2%，較去年同期衰退12.7%。太陽能產品第一季累計的營收達17.64億元，較去年第四季增加1.5%，與去年同期相較下降7.9%。

新冠肺炎的疫情仍在世界各地肆虐延燒，歐洲各國和美國更深受其害。中美晶持續觀察全球疫情的趨勢，實施嚴謹安全的防疫措施和應對策略，將員工健康、客戶信任列為重要首務，並且預先備妥所有原物料的安全庫存，目前台灣總部和海內外所有生產基地營運一切正常。惟因全球受疫情蔓延的影響，已有多國實施邊境管理，國際航班的運輸流量減少，貨艙空間因而有限且運費漲價，進口原物料及出口貨物，目前運輸調度難度增加且成本上升。

中美晶去年稅後純益22.84億元，年增15.3%，每股純益3.86元；董事會也通過透過盈餘和資本公積，估計每股配息達5元，創近九年來新高，以昨天收盤價計算，現金殖利率5.7%。

中美晶為擴大多角化布局，董事會也通過在不超過6億元內，增持車用二極體廠朋程(8255)股權，在不超過8500萬股的額度，透過現增私募，將在股東會通過後授權由董事會伺機引進策略投資人。

(時報資訊)