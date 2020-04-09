新冠肺炎全球確診病例突破130萬人，且台灣近日累積確診病例持續增加，交通部觀光局衡酌疫情發展、配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，宣布延長旅行社組團出境旅遊、接待來台觀光團入境禁令，由原先的4月底延後至5月底。

觀光局表示，綜合衡酌疫情發展，旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，將依據國外旅遊定型化契約第14條規定辦理，即參團旅客可解除契約、且不負損害賠償責任，旅行業者需退還扣除必要規費的餘款。後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

至於參團旅客若欲取消6月以後的國外旅遊行程，觀光局表示，解約退費處理原則以旅客取消時疫情指揮中心公布的國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用。若因此衍生退費爭議，可檢具相關資料先向品保協會申訴調處。

旅遊疫情建議等級被列為第一級注意（Watch）的地區，民眾至當地應遵守當地的一般預防措施，並依國外旅遊定型化契約第13條辦理。意即旅遊社或旅客在出發前一定天數前取消行程，需賠償一定比例金額。

國外旅遊定型化契約第13條規定，若參團旅客在出發41天前解約，須賠償旅遊費用5％， 31～40天需賠償10％、21～30天前賠償20％，2～20天前賠償30％，前1天解約需賠償50％，出發當天或出發後解約、或未通知不參加者則須全數賠償。

旅遊疫情建議等級被列為第二級警示（Alert）的地區，民眾至當地應採取加強防護措施，並依國外旅遊定型化契約第15條規定辦理。意即旅客可解除參團契約，但在扣除旅遊業者必要規費後，應按餘款補償一定比例給旅行業者，最高不得超過5％。

至於旅遊疫情建議等級遭提升至第三級警告（Warning）的地區，民眾應避免至當地所有非必要旅遊，並依國外旅遊定型化契約第14條辦理，即參團旅客可解除契約、且不負損害賠償責任，旅行業者需退還扣除必要規費的餘款。

(時報資訊)