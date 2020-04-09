工業電腦廠事欣科（4916）2020年3月合併營收續升至5.81億元，惟首季合併營收仍「雙降」至15.97億元，創近11季低點。展望後市，公司預期受新冠肺炎疫情干擾，歐美出貨將出現遞延狀況，但將盡全力將訂單按原計畫出貨，力求將疫情影響降至最低。

事欣科2020年3月自結合併營收5.81億元，較2月5.47億元成長6.11％、但較去年同期6.69億元減少13.16％，為近3年同期低點。累計首季合併營收15.97億元，較去年第四季21.11億元減少24.35％、較去年同期17.43億元減少8.36％，為近11季低點。

事欣科3月營收續揚，主要受惠工具機子公司恩德（1528）動能轉強。恩德2020年3月自結合併營收3.25億元，月增15.66％、年減3.94％。不過，由於前2月營運偏弱，累計首季合併營收8.38億元，季減30.33％、年減10.75％，創近4年低點。

若排除恩德營收，事欣科3月個體合併營收約2.55億元，月減3.99％、年減22.63％，表現明顯轉弱，致使首季合併營收7.58億元，季減16.41％、年減5.55％。法人認為，主要受到新冠肺炎疫情全球延燒，影響事欣科產品需求及出貨進度所致。

事欣科表示，美國及墨西哥廠區已配合政府政策實施各項防疫措施，包括員工及訪客自主健康管理、員工用餐管制、廠區全面消毒、強化防疫知識宣導等。公司也已成功緊急調配數千醫療用口罩供員工防疫使用，將有利公司正常營運。

展望後市，事欣科表示，第二、三季進入專案出貨旺季，惟歐美疫情致使客戶營運趨緩干擾，預期出貨將出現遞延狀況，將盡力使專案訂單照原計畫出貨，並因應即時疫情變化調配全球產能及庫存，預計出貨遞延狀況可望在5月初改善，力將疫情影響降至最低。

事欣科表示，現有的博弈、航太、醫療、國防等事業群專案持續出貨、穩健貢獻營收，旗下恩德及總格在自動化領域具互補關係，此次掌握無人化防疫商機設備客製化商機，可望將持續挹注營運動能。隨著全球疫情逐漸獲得控制，預期營運有機會逐季穩步成長。

(時報資訊)