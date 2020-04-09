高雄銀（2836）走出慶富案陰影，2019年稅後淨利創7.74億元次高、年增61.48％，每股盈餘（EPS）0.72元。展望今年，面對降息及新冠肺炎疫情衝擊，總經理陳長義表示將持續強化風險承擔能力，並透過增量策略來緩解利差收益減少衝擊，以達到預定業務目標。

高雄銀2019年淨收益37.19億元，年增6.28％，創近15年新高。稅前淨利8.86億元、年增達81.62％、稅後淨利7.74億元，年增達61.48％，雙創歷史次高。每股盈餘（EPS）0.72元，優於前年0.44元。董事會擬配息0.15元、配股0.45元，合計派利0.6元。

高雄銀2019年資產報酬率（ROA）0.29％、股東權益報酬率（ROE）5.18％，分創近13年、近4年高點。資本適足率（BIS）自11.05％升至12.11％，第一類資本比率自8.51％升至10.04％。逾放比自0.81％降至0.48％，備抵呆帳覆蓋率自147.92％升至245.53％。

陳長義指出，高雄銀去年調整資產獲利結構，追求穩定成長策略，包括強化中小企業融資、降低長天期大額存款，使存款利差自1.4％提升至1.44％。加上財務績效操作良好，適時處分有價證券實現獲利挹注，淨利差亦自0.99％提升至1.06％，均創近5年最佳紀錄。

面對新冠肺炎疫情衝擊，陳長義表示，高雄銀成立緊急應變小組，實施異地備援辦公，確保營運不中斷。同時也力挺在地產業，除繼續推動「金融三箭」外，加碼推出「齊心防疫、高銀最相挺」專案融資、配合政府政策辦理企業紓困及振興貸款，與客戶一起共度難關。

陳長義指出，疫情對全球經濟及資本市場均造成相當大影響，目前很難判斷影響程度多大，將適時調整營運策略，持續強化風險承擔能力。此外，金融界面臨國外降息影響，今年仍將透過增量策略，來緩解利差收益減少衝擊，達到預定業務目標。

(時報資訊)