世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），今（9）日在記者會中，公開指責台灣及台灣外交部長吳釗燮對他人身攻擊兩到三個月，稱自己因膚色被種族歧視。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，譚德塞會氣急敗壞公開攻擊台灣，「顯然是自知快挫塞了！」

譚德塞自稱受到死亡威脅及種族主義侮辱，已遭台灣攻擊長達3個月，且外交部知情，政府也沒劃清界線開始攻擊他。譚德塞不在乎死亡威脅，但當黑人及非洲族群被侮辱時，再也不能忍受，記者會中公開點名台灣，狂罵3分鐘。

鄭運鵬在臉書表示，因台灣不是WHO會員國，即使台灣很多人質疑攻擊譚得塞又如何呢？過去幾年台灣不也是一再求呼籲，他有過壓力嗎？現在是全世界一起批評大陸和譚德塞，川普總統甚至公開喊話砍掉美國的贊助，這表示他和大陸是引起公憤了。

鄭運鵬說，公憤來源是國際認為台灣多委屈多可憐，是大陸和譚得塞的作為，讓他們付出人命和國運上太慘痛的代價，而發生這個結果的前提是「本來他們是信任WHO的」。

現在國際支持台灣、批判譚德塞，鄭運鵬形容，就像是突然發現，籃球場外當年被教練淘汰的球員，竟然是身手最好的那一位，「球團不幹譙教練，要幹譙誰？！」

(中時電子報)