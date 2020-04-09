花蓮縣今天中午07時49分發生規模4.8的地震，地震深度24.3公里，最大震度花蓮縣和平、宜蘭縣南澳3級，震央在花蓮縣政府東北方38.3公里。雙北、雲林以北都有感，各地最大震度為：花蓮縣、宜蘭縣3級，南投縣、臺中市、新北市2級，桃園市、新竹縣、臺北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣1級。

對此，網友紛紛在PＴＴ留言，「宜蘭很大」、「內湖有感覺到」、「台北信義有」、「這地震超短，不過超有感」、「花蓮暈暈der」、「新北被震醒」。

(中時電子報)