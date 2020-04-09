雙北有感！07：49東部海域規模4.8地震 最大震度花蓮3級 07:572020/04/09 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 07：49花蓮東部海域規模4.8地震 最大震度花蓮3級 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣今天中午07時49分發生規模4.8的地震，地震深度24.3公里，最大震度花蓮縣和平、宜蘭縣南澳3級，震央在花蓮縣政府東北方38.3公里。雙北、雲林以北都有感，各地最大震度為：花蓮縣、宜蘭縣3級，南投縣、臺中市、新北市2級，桃園市、新竹縣、臺北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣1級。 對此，網友紛紛在PＴＴ留言，「宜蘭很大」、「內湖有感覺到」、「台北信義有」、「這地震超短，不過超有感」、「花蓮暈暈der」、「新北被震醒」。 07：49花蓮東部海域規模4.8地震 最大震度花蓮3級 (中時電子報) #07：49 #東部海域 #規模 #4.8地震 #最大震度 #花蓮 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 存戶現金為王 八大行庫 首季存款年增近兆 04:102020/04/06 財經要聞 陸首季發債規模 全球第二 04:102020/04/06 全球財經 五年新高 房市復甦 全台去年交易額3.6兆 04:102020/04/06 產業．科技 花蓮東大門全面消毒 魏嘉賢籲中央先做好規畫 18:202020/04/06 生活 新加坡宣布第三輪振興方案 規模36億美元 00:042020/04/07 財經 疫情燒不止 英相強生入院 仍能視事 04:102020/04/07 全球財經 阿里巴巴、騰訊入股 中金公司啟動A股上市輔導 04:102020/04/07 全球財經 遊客數不如預期 宜蘭防疫不打折 04:102020/04/07 地方新聞 北花客運塞7小時 業者盼開放路肩 04:102020/04/07 地方新聞 糗爆！花蓮港4警追通緝犯 丟人又丟車 09:442020/04/07 社會 生活熱門新聞 被譚德塞罵歧視黑人...台恐成公敵？ 網神回這句 - 生活 為何藥局口罩剩一堆沒人買？網揭理由：太聰明了 - 生活 驚傳酒店女公關確診 北市府急消毒隔離 - 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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