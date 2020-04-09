國民黨高雄市長韓國瑜，因罷免案第二階段連署審核過關，決定北上高等行政法院對罷韓團體祭反制，呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。韓流五虎將之一的杏仁哥吳育全受訪表示，「下一步棋的走向，影響會很關鍵！」。

杏仁哥昨接受港媒《中評社》專訪表示，「罷韓案大家都很關注，也都很憂心」，對於韓粉、韓流五虎將是否會傾巢而出，支援韓國瑜？他說，挺韓民間陣營「希望號召民眾來監票，但是市黨部仍有兩種聲音在討論。要就踴躍號召；不要就派員監票。「支持者能做的就是這樣，目前就先靜觀其變」。

對於韓提告，杏仁哥說，目前會先看法院接案的後續發展，等待初步判決，接案順利的話可望暫停罷免，陳清茂強調民進黨和罷免團體「民主必須尊重法治，在法律層面上不能展現弱勢、愛與包容不是沒有限度。」。若法院不接案，會再和五虎將們討論。

韓粉內部各派系林立，部分主戰派看到韓出擊已有些按耐不住，他也呼籲廣大的韓粉們，做為高凝聚力、行動力的群體，在此刻還是等韓市長下一步指示為宜。

(中時電子報)