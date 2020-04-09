鼎炫-KY(8499)各廠陸續復工後，雙業務整體出貨動能重回正常軌道，3月合併營收1.41億元，月增198.43％，年增0.52％。首季適逢工作天數較少、新冠肺炎疫情導致復工延後，單季合併營收為3.49億元，年減12.1％。

鼎炫-KY表示，大陸生產基地已於3月全面復工生產，整體產能稼動率回升，物流運送狀況亦恢復正常，加速衡器、EMI材料事業遞延訂單出貨回到正常水準。其中EMI材料事業受惠主要客戶備貨動能轉強，挹注3月EMI材料事業營收比重保持7成水準。衡器事業為豐富產品線布局，陸續推出台衡惠而邦系列新款秤重儀表、電子衡器等多款產品，包括秤重單位轉換、不銹鋼秤盤、電源效能、可連結電腦或打印機，上傳秤重數據及列印等功能升級，具有高度性價比優勢，可廣泛應用於工廠、物流倉儲、實驗室等領域，希望創造新一波銷售表現。

全球受肺炎疫情避免群聚感染，掀起遠距上班及教學，帶動筆電、平板需求提升，對於EMI材料事業銷售有正向助益，目前接單情況不錯，而隨著消費科技產品技術朝5G發展，公司持續投入柔性導電膜、散熱等新材料產品研發生產。

(時報資訊)