崇友(4506)3月合併營收為3.89億元，月增30.89％，年增15.05％，主要來自於桃園青埔商業大樓、高雄橋頭住宅大樓、淡海新市鎮集合住宅社區等新梯與汰舊換新完工認列；累計第1季合併營收9.98億元，年減3.13％。

崇友今年第1季新梯暨汰舊換新、維修保養營收比重分別為49.97％、50.03％，其中，維修保養業務台數穩步增加達36,000台，而新梯業務持續採取多品牌接單、案源結構優化等策略，中高端電梯品牌「堅尼西斯」推行電梯智能化，第一季「堅尼西斯」品牌台數占新梯比重自去年同期的8.88％提升至12.75％，因台灣商用不動產及高樓層建築需求持續增溫，有助於中高端品牌產品出貨。

面對台灣住房及電梯走向高齡化，且政府、民眾對於電梯安全意識提升，帶動社區型住宅、公共工程等大型電梯汰舊換新需求升溫，崇友汰舊換新業務保持雙位數成長。

展望第2季，有台大醫院電梯汰舊換新、中國醫藥大學等大型新梯建案陸續完工認列，為營收注入動能。近期新冠肺炎疫情延燒，崇友來自大陸零部件廠商已於2月17日全面復工，目前供貨都正常，法人估，崇友今年營收可望維持成長3～5％成長。

(時報資訊)