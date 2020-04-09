為扶助實體店家度過疫情寒冬，政府大手筆掏出億元預算幫助實體業者轉型電商，針對轉型潮，各大型電商也開始推出方案吸引新的店家加入。蝦皮購物指出，申請成功者，將提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，甚至東南亞跨境銷售服務皆免費贈送，目標為業者帶來最高5倍的營業額成長。另一家電商台灣樂天市場針對有實體門市的零售業，推出樂天市場「數位轉型速成專案」，倚靠樂天在台耕耘生態圈有成優勢，將帶動台灣中小企業加速數位轉型。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，蝦皮購物這次推出『免年費、免開辦費、免手續費、業界最高補助』的零售業者轉型特別方案，力求提供最完整、最有效的方案幫助實體業者開拓電商版圖，更期望借助平台所具備的高活躍用戶數量、高流量，帶領實體業者拓展能見度。

蝦皮購物指出，期望從賣場維運、行銷曝光、銷售優化等各方面提供最優質的服務，不僅不收取開辦費、年費，提供申請業者前半年免手續費優惠，另設有輔導團隊協助賣場建置及商品拍攝、修圖、上架，並提供行銷、金流設定指導，蝦皮購物首頁廣告曝光、運費補貼、蝦幣加碼回饋等眾多行銷資源，讓轉型業者能在短時間內收穫業績的顯著成長。

台灣樂天市場推出「數位轉型速成專案」協助實體店家上架電商，加速結合網路商機以提升來客數及營業額，實體零售業者立即加入樂天市場，即享有樂天市場提供的全方位服務以及創意行銷規劃，凡通過申請補助零售業者，樂天再加碼10萬元行銷補貼。

樂天市場「數位轉型速成專案」，強調快速上線、輕鬆操作及商機掌握，大幅降低不熟悉網路經營環境的業者進入線上經營門檻。樂天速成專案五大優勢，包括：網頁建置及圖片優化、電商操作技能培訓、專業電子商務顧問、樂天Pickup服務以及行銷活動支援，降低因疫情對實體店鋪帶來的衝擊。

(時報資訊)