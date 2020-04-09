日本美女主播本間智惠，近日因一件衣服意外爆紅，因為給人後製合成的錯覺，讓網友在推特上熱議，更瘋傳搞笑P圖，歪樓「根本沒穿吧」。
本間智惠近日在播報新聞時，因穿了一件白色上衣，乍看下像合成或用修圖軟體畫上去一樣，引起網友熱議，紛紛在推特瘋傳截圖，驚呼「好像手繪畫出來的」、「衣服讓我笑出來」、「以為是合成，結果是真的衣服嚇一跳」。
也有網友歪樓，猜測「其實是在現場沒穿，工作人員才緊急幫她後製P上衣服」，更發揮創意，合成了一些惡搞圖，讓大家笑翻意外爆紅。
(中時電子報)
日本美女主播本間智惠，近日因一件衣服意外爆紅，因為給人後製合成的錯覺，讓網友在推特上熱議，更瘋傳搞笑P圖，歪樓「根本沒穿吧」。
本間智惠近日在播報新聞時，因穿了一件白色上衣，乍看下像合成或用修圖軟體畫上去一樣，引起網友熱議，紛紛在推特瘋傳截圖，驚呼「好像手繪畫出來的」、「衣服讓我笑出來」、「以為是合成，結果是真的衣服嚇一跳」。
也有網友歪樓，猜測「其實是在現場沒穿，工作人員才緊急幫她後製P上衣服」，更發揮創意，合成了一些惡搞圖，讓大家笑翻意外爆紅。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。