本間智惠一件白衣引起熱議。(圖／翻攝自推特)

日本美女主播本間智惠，近日因一件衣服意外爆紅，因為給人後製合成的錯覺，讓網友在推特上熱議，更瘋傳搞笑P圖，歪樓「根本沒穿吧」。

本間智惠近日在播報新聞時，因穿了一件白色上衣，乍看下像合成或用修圖軟體畫上去一樣，引起網友熱議，紛紛在推特瘋傳截圖，驚呼「好像手繪畫出來的」、「衣服讓我笑出來」、「以為是合成，結果是真的衣服嚇一跳」。

也有網友歪樓，猜測「其實是在現場沒穿，工作人員才緊急幫她後製P上衣服」，更發揮創意，合成了一些惡搞圖，讓大家笑翻意外爆紅。

(中時電子報)