美上周原油庫存暴增 高於市場預期 08:192020/04/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情延燒的影響，美國對於原油的需求下滑，而美國能源資訊局（EIA）周三（8日）公布報告顯示，上周（截至4月3日為止）原油庫存暴增1,520萬桶，不僅遠高於市場預期，單周增幅更寫下新高。 EIA表示，過去三周以來，美國對於能源的需求下滑約三分之一，而上周每日需求量下滑340萬桶，跌幅創下歷史新高。 至於8日原油庫存報告則顯示，上周庫存暴增1,520萬桶，遠高於市場預期的927萬桶。而上周汽油庫存增加1,050萬桶，同樣遠高於市場預期的433萬桶，但並未創下新高紀錄。 (工商 ) #高於市場預期 #原油庫存 #上周 #暴增 #美國對 也許您會感興趣 推薦閱讀 西確診12萬例超義 全球第二 04:102020/04/05 國際大事 線上祭祖暴增 掃墓公車乘客掉9成 04:102020/04/05 地方新聞 鎖國效應 運費暴增 低價電子產品恐喊漲 04:102020/04/06 財經要聞 宅經濟夯 境外電商發票數暴增 04:102020/04/06 財經焦點 宅經濟發威、呼吸器訂單湧入 凱美3月營收暴增逾七成 15:302020/04/07 財經 美失業率暴增 亞股淪外資提款機 04:102020/04/08 投資理財 《國際油價》交投震盪 周二美油期貨終場挫9％ 10:172020/04/08 財經 台中建照量暴增 業者：疫情若持續恐變賣壓 14:092020/04/08 風格 廣錠前2月EPS 0.63元 暴增30.5倍 16:122020/04/08 財經 《業績-電腦設備》廣錠前2月獲利暴增8.5倍 登近6季高點 16:482020/04/08 財經 財經熱門新聞 不涉家族事業的二姊竟出手！光碟大廠拿下台南企業最大盤算 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 投資風險大 立委爆料連顧立雄投資都賠錢 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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