受到新冠肺炎疫情延燒的影響，美國對於原油的需求下滑，而美國能源資訊局（EIA）周三（8日）公布報告顯示，上周（截至4月3日為止）原油庫存暴增1,520萬桶，不僅遠高於市場預期，單周增幅更寫下新高。

EIA表示，過去三周以來，美國對於能源的需求下滑約三分之一，而上周每日需求量下滑340萬桶，跌幅創下歷史新高。

至於8日原油庫存報告則顯示，上周庫存暴增1,520萬桶，遠高於市場預期的927萬桶。而上周汽油庫存增加1,050萬桶，同樣遠高於市場預期的433萬桶，但並未創下新高紀錄。

(工商 )