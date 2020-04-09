台股歷經16天後終於在8日收復萬點大關，報10,137點、大漲141點，成交量1,706億元。專家表示，就技術性反彈而言，這波指數上看10,360點，然疫情警報未全面解除前，市場且戰且走，4月不排除再探十年線。

外資8日小幅買超台股3.5億元，惟在期貨市場淨多單單日減碼4,095口，未平倉口數減至41,765口，投信則買超18億元，已是連5買、累積達82.2億元；官股券商8日買超11.5億元，已連2買。

資深台股分析師杜金龍與第一金投顧董事長陳奕光都指出，以技術性反彈估算，這波反彈已達0.382，有機會朝0.5、即10,360點邁進。

杜金龍以波浪理論指出，指數正在走B波雙重三波，預期反彈有機會邁向0.5～0.618間，但過程來回約需3～6個月、以盤代跌；過往指數有「神秘比例」2N+1（上漲N年，回檔月數為2N+1），由此推算，這回台股上漲11年，回檔需走23個月，因此直言，應把握反彈，降持部位。

陳奕光也提醒，4月反映新冠熱錢進入資本市場效應，然後續實質經濟數據的衝擊仍不得不防；台股與國際股市都極有可能複製陸股上證指數走勢，台股甚至不排除再回測十年線，直到第二隻腳下來後才有機會穩定些。

(工商 )