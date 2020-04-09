小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】14檔一年多次配息股 高殖利率吸睛

採取一年半年配或季季配的公司愈來愈多，據統計，宜進（1457）及耿鼎（1524）等14家公司，將從9日起至4月底密集除息，由於近來股價大跌，現金殖利率也同步攀升，一年多次配息股、且現金殖利率逾5％具有相當大誘因，成為市場關注焦點。

【2】台股收復萬點 大立光今法說 蓄勢攻４千

台股於16個交易日收復萬點，股王大立光法說會前蓄勢重叩4,000元大關，8日收3,950元上漲1.54％，市場對9日法說會內容寄以厚望，關注能否「跌破市場眼鏡」釋出正面利多訊息。

【3】中價業績股吸金 5檔重返百元

台股8日無視前晚美股尾盤回吐逾900點漲幅，由業績題材股領軍，睽違16個交易日重返萬點大關，盤面上除23檔營收創新高股表現搶眼外，包括愛普（6531）、台郡（6269）等5檔同樣憑藉營收成績，成功站回百元關卡。

【4】國巨漲價樂 本季又一波

被動元件龍頭廠國巨3月營收優於預期，包括凱基、摩根士丹利、摩根大通等內外資券商，看好國巨漲價效應，有助於營收表現，而國巨3月成功漲價，且客戶拉貨需求穩定，也有利於與客戶展開第二季長期合約的議價。

【5】工具機苦戰 做四休三成常態

中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重夾擊，嚴重影響台灣工具機3月及第一季出口。台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，工具機業陷入谷底，又無法獲政府補助，更是雪上加霜，做四休三成常態，體質不佳工具機廠還做三休四，資遣外勞、展延票期動作頻頻，業界正陷入苦戰。

(中時電子報)