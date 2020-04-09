彰化地檢署女檢察官莊珂惠，2018年偵辦一起妨害家庭案時，將被告黃姓女子帶往檢查室勘驗身體，除命全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝私處涉及性騷擾，遭法務部檢察官人事審議委員會就給予警告及書面敦促注意處分。監察院調查後，認為莊珂惠偵察所為粗暴，也有重大疏失，昨(8日)以12比0票數通過彈劾莊，並移付司法院職務法庭懲戒。

莊珂惠為司法官訓練所47期結業，個性嫉惡如仇，曾在雲林地檢署服務時，因偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」，2018年初更因一起妨害性自主案件被告聲押案，當庭槓上法官，差點被法辦，引發彰化院檢互槓風波。

莊珂惠遭投訴2018年偵辦妨害家庭案時，為採集證據，將被告黃姓女子帶往檢查室勘驗身體，除命全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝私處，涉及性騷擾。

當時高檢署責成台中高分檢調查，認定莊雖未涉性騷擾，但現場無錄影錄音、專業人員在場、未告知黃女、沒有急迫性與妥適性，顯有疏失；另高分檢查出莊女在偵辦越南籍阮姓女子涉詐騙案，辱罵「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，還以卷宗摔桌，認定莊確有不當言詞。

法務部已收到彰檢報告，去年4月召開檢審會審議莊女懲處案，最後給予警告及書面敦促注意處分。但監察委員王美玉申請調查後，認為莊珂惠偵查作為過於粗暴且過程中有重大疏失，因此投票通過彈劾。

(中時電子報)