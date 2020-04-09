北市某知名酒店的女公關，8日晚間驚傳確診新冠肺炎，北市衛生局已登門稽查，北市府副發言人戴于文回應「該消毒的就會消毒」。據了解，衛生局人員前往酒店稽查時，現場仍有不少客人，聽到女公關疑似確診新冠肺炎，嚇得馬上離開。

對於北市某知名酒店女公關確診訊息，北市府副發言人戴于文表示，任何確診案例，北市府都會配合中央作業標準，除了協助疫調之外，也會針對接觸者後續之居家隔離進行協助，該做的一定會做，該消毒的就會派員消毒，有完善的SOP，請市民不必過度恐慌。

不過，據自由時報報導，該公關向指揮中心自述沒有去上班都在家，但有相關人士透露，她疑似在出現症狀前後仍有去上班。而北市衛生局登門稽查時，酒店內仍有不少客人，聽到女公關疑似確診，崩潰逃離。據了解，該酒店背後經紀公司，至少橫跨北市10家以上酒店，後續衝擊恐相當大。

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(中時電子報)