英國哈利王子和妻子梅根身為王室成員，自婚前便是各家媒體競相追逐的目標，尤其針對梅根的負面新聞更是從未斷過。近日更有外國八卦雜誌以「離婚文件」當標題，稱梅根利用哈利提高知名度，時機成熟後就會聘請律師打離婚官司。

根據國外八卦雜誌《Womans Day》報導，內容指出有知情人士爆料，梅根利用哈利提升自己的知名度，接著兩人又宣布退出王室成員的行列，之後梅根將哈利帶到美國，開始享受自由自在的名人生活，所有的一切都是梅根計劃好的，而現在梅根已經達到所有目的。報導還宣稱梅根已經偷偷拜訪了「好萊塢重量級律師」，準備和哈利提出離婚訴訟，消息一出，令外界十分震驚。

然而，針對這項報導，有專門闢謠八卦報導的網站《Gossip Cop》，特別發文對雜誌內容提出質疑，表示雜誌提到的「離婚文件」中，僅有文章報導卻無任何照片可以佐證，認為只憑「知情人士」爆料的消息不足以採信，《Womans Day》只是想藉此抹黑梅根，並指出雜誌竟發表如此類似造謠的報導，應該要覺得可恥。

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(中時電子報)