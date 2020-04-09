口罩實名制今日起放寬，成人14天9片、兒童14天10片。台北市長柯文哲表示，依照經濟部每日1500萬片的產能，1個月應可買足28片，民眾不是假日就不需要呼吸。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果所有人都可以買28片，量一下子就會爆，光是藥局一天就需要配3000萬片，才會和現在買得到的人一樣多。大家先用看看，真的有什麼困難，再一步一步解決。

陳時中在記者會中提到，「現在配發的口罩到藥局，總共1天配520幾萬片」、「實名制現在接近200萬人登記」、「公務和專業使用將近400萬片」，這幾點讓陳學聖注意到數字上有點問題，他指出，天藥局約配520萬片口罩給排隊族，200萬實名制鍵盤族乘9片除14天，一天平均約需130萬片，再加上400萬公務和專業使用，我前後加了又加，一天國內總需求就是1050萬片左右。

「可是我們一天產能不是已到1500萬片，減掉前述1050萬片，一天不是可以存下450萬片？」陳學聖表示，請問蘇貞昌院長，吃了誠實包子的陳時中意外露了餡，這每天省下的450萬片到哪裡去了？這不是暗槓什麼才是暗槓？

陳學聖呼籲政府，不要以防疫為藉口，一手遮天，把國人當孩子在耍，學著去相信人民吧！

陳學聖臉書。

(中時電子報)