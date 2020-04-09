因為有資安疑慮，教育部明令學校全面禁用ZOOM，引來老師們一片哀嚎。疫情期間，老師們繃緊神經加強遠距教學功力，這無疑是重大打擊。淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪氣憤地說，感覺教育部是在養套殺，故意整人。
包正豪昨晚在臉書上提到，他是不是應該要很慶幸, 因為學校用的是MS Teams， 所以逃過鳥劫？但對於其他學術同儕，他真心感到同情，因為所謂的大學自主根本就是屁話一句啊！
包正豪坦言，不懂資訊安全，但想不透上課內容會牽涉什麼機密……。他還指出，教育部先前還鼓勵使用Zoom，現在又不准使用，感覺是「養套殺」，故意整人。
網友們也留言說，「所以以後不要相信教育部講的……到最後就是搞死自己而已！」、「如果zoom真有這些憂慮，教育部老早就應該要先警告甚至處理了，還曾鼓勵使用，這到底要怎麼算？」、「中學老師朋友那邊大崩潰中，畢竟中小學生很可能連資訊設備都沒有」。
文章來源：包正豪臉書
(中時電子報)
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