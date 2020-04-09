25歲何猷君是澳門「賭王」何鴻燊和四太梁安琪之子，去年他趕進度，5月在商場和超模女友奚夢瑤求婚，7月領證，10月產下賭王金孫。最近傳何猷君染上新冠肺炎，為順利回到香港，在上海登機前狂吞退燒藥，順利回港後獨自一人到酒店公寓隔離，放生妻兒，但對此，何猷君已否認。
據《東網》報導，最近新冠肺炎疫情增溫，連賭王兒子何猷君都傳出染疫，傳聞指他1月得了新冠肺炎，從上海坐私人飛機回到香港後，沒去看醫生只吃了先前醫生開的藥，又為避免傳染給家人，獨自搬離何家豪宅，住進公寓式酒店自主隔離，最近痊癒了才和妻兒見面。
對此，求證何猷君，對方直斥是缺德傳聞，「愚人節早過了一星期了，現在才玩這些？」並說身為香港市民絕不可能做出傳聞中的事，他澄清自己是在上海有公司，但沒有錢去買私人飛機，他不會發聲明或律師信，相信讀者看完都會莞爾一笑知道是惡搞，而梁安琪也說現在抗疫期間沒空開玩笑，應該多關心社會問題，怒批造謠者「神經」。
(中時電子報)
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