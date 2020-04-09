跡象顯示美國新冠狀病毒疫情已接近達到高峰，周三美股大漲。桑德斯決定退出美國總統競選，醫療保險股應聲上揚。

美國總統川普表示，美國的新冠肺炎疫情可能逐漸接近曲線頂端。紐約州州長古莫表示，該州的社交疏離措施在控制病毒傳播上發揮成效。

周三收盤，道瓊工業指數漲779.71點或3.44%，為23,433.57點。標普500指數漲90.57點或3.41%，為2,749.98點。那斯達克指數漲203.64點或2.58%，為8,090.90點。

標普500指數11大類股全面收高，地產股飆升7.41%，漲幅最大。受原油價格強彈激勵，能源類股上漲6.73%，成為盤面上另一個亮點。

桑德斯退出總統選舉的決定帶動醫療保險股走高，亦為美股帶來提振。聯合健康集團勁揚7.98%，成為推升道瓊指數的主力，偉彭醫療網（Anthem）大漲10.25%。

(時報資訊)