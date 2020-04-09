大陸同濟大學德國研究中心主任、教授鄭春榮9日在陸媒《環球時報》撰文指出，武漢昨天正式解封。如今，新冠疫情「震央」已轉到歐美，從疫情擴散蔓延以來，歐美疫情應對表現懈怠失措，已付出很大代價。原因之一是，歐美有的國家缺乏團結抗疫的意識和格局。病毒無國界，當疫情先後在多國多點暴發時，美國以為可以單純地通過快速封閉邊界阻斷病毒，未曾想病毒這類非傳統安全問題，早已跨越國界，只有全球聯防聯控才能逆轉。

鄭春榮表示，美國把疫情暴發責任推給大陸和國際組織。一系列操作無疑與美國的世界大國身分不相稱。歐洲國家不認同美國的單邊做法，但是，疫情在義大利等國剛發酵時，歐盟內部也曾出現各國各自為政、互相截留防疫物資的窘境。好在此後加強了歐盟層面的協調及各國之間的溝通與合作，但是，如何在重大危機面前，拿出切實的彰顯團結的行為和舉措，依然是歐盟及其成員國需要回答的問題。

歐美國家對於自身體系可能存在的治理赤字，缺乏應有認識。相應於大陸一開始由於對病毒認知不足而在應對上出現的一些失誤，歐美也不是引以為戒，而是宣揚大陸缺乏西方的危機應對能力，甚至於質疑、指責大陸採取的必要隔離、出行限制和「封城」措施。

文章稱，另一方面是，歐美國家內部存在各種力量的掣肘，導致行動力、執行力不足。政府沒有能力、也沒有魄力果斷採取非常規措施，更多是出於選舉政治的考慮，在某種程度上貽誤了有利戰機，付出更高代價。

鄭春榮說，還有，歐美一些國家沒有將精力專注於疫情防控，而是放在了如何轉移疫情應對不力的責任上。對於西方專家認為成功的大陸抗疫經驗，歐美一些國家政客不願借鑒，在他們看來，學習、借鑒大陸的做法，就等於承認自己此前的應對錯誤或是不力。

文章強調，歐美國家疫情還在發展，真心希望它們回應全球團結抗疫的倡議，共同將日前廿國集團領導人視頻峰會做出的、建立統一戰線應對新冠病毒這一共同威脅的承諾，落到實處。同時，歐美國家也需要放下自己的優勢思維慣性，及時補上短板，盡早渡過難關。

(中時 )