今年24歲的YouTuber小玉，以誇張、搞笑的拍片手法而受到網友喜愛，他的YouTub頻道擁有148萬的超高訂閱人數，是線上人氣網紅之一。但小玉近日曝光的一部名為「新鮮現榨！用母奶做珍珠奶茶」的影片，不但違法從網拍平台取得母乳，還大喇喇以戲謔、輕蔑的口吻，評論母乳媽媽辛苦擠出的珍貴母乳「有吉娃娃味」，還以巧克力餅乾、珍珠等食物「加料」品嘗，邊喝邊吐，引發眾多母乳媽媽與網友砲轟，直批他「髒東西，真沒水準！」

YouTuber小玉拿母乳製作珍珠奶茶等飲品喝，邊喝邊作嘔，態度令網友憤怒。（圖／翻攝YouTube）

網紅小玉在近日曝光一部，他與搭檔笑笑從網拍平台購入「買五送一」，號稱新鮮分泌出來的冷藏與冷凍母乳。接著小玉與笑笑，兩人並一搭一唱先試喝「原味」母乳，結果兩人分別評論母乳，喝起來「像豆漿臭掉」、「加水加超多的杏仁茶，但臭掉」的味道，兩人邊喝邊作嘔，小玉還喝到吐出來，完全無視母乳滴滴珍貴的價值。

接著兩人還分別拿出巧克力餅乾與早餐麥片來「配母奶」一起喝；甚至還拿出手搖飲店的珍珠搭配，調製「母乳珍珠奶茶」；而小玉最後評論喝完母乳的感覺「肚子很不舒服」，還直說自己睽違24年再次喝母乳，「竟然體驗是這麼差」。在大肆批評了一番母乳的口感後，小玉最後又要大家回家，跟自己父母說聲辛苦了，影片重點一團混亂，且無視母乳媽媽的辛勞，更把母乳的滴滴珍貴性視為無物。

影片曝光後，不但在一些媽媽社團中，引發正在哺餵母乳，或有母乳經驗媽媽的痛批，他的粉絲團下，更是出現一片罵聲，有網友就痛罵他「髒東西、真沒水準」、「非常噁心沒有水準的影片，拿媽媽的母奶開玩笑揶揄」、「什麼有狗味！傻眼沒水準的影片 非常不尊重媽媽」、「每滴母乳都是媽媽的血液，這影片真的非常不入流」。

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(中時電子報)