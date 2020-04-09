美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）請辭獲准

已請辭獲准的美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）按捺不住滿腔怒火，從美國飛到關島罵人，代價可不便宜。

據《今日美國報》（USA TODAY）與CNN新聞網9日報導，莫德里搭機飛了8,000英里（約12,875公里）到關島，在「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母全艦官兵面前，痛罵遭拔官的艦長克勞齊（Brett Crozier）不是太天真，就是太愚蠢，不但耗費了納稅人超過24.3萬美元（約730萬台幣）、丟了官，還落得因暴露在新冠肺炎疫區環境下，而被迫隔離檢疫的下場。

據1名海軍官員透露，在這來回花了35個小時的旅程中，莫德里搭的是灣流（Gulfstream）550噴射機改裝的C-37B軍機。

五角大廈首席發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）不願對莫德里的健康狀況置評，只表示，他並未當面向國防部長艾斯培（Mark Esper）請辭，但辭職已獲准。而未獲授權公開發言的海軍官員則證實，由於莫德里上了爆發新冠肺炎疫情的「羅斯福」號，如今正在自主隔離。

(中時電子報)