自從川普對世界衛生組織（WHO）嗆聲要終止金援後，包受外界批評的WHO秘書長譚德塞終於忍不住，除了聲稱「遭台灣霸凌」之外，更嗆川普將全球公衛問題政治化，如此美國只會看到更多屍袋。
據美媒《CNBC》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上呼籲美陸兩大國在這場新冠病毒全球大流行中擔當「正直的領導人」之外，並警告別將疫情問題政治化，「如果你不想見到更多屍袋的話」。
對於川普威脅要中斷對WHO資金，譚德塞也說，所有的政黨應關注如何挽救其人民，請千萬不要將病毒政治化，表示病毒會在不同政治立場的政黨、宗教團體以及國家之間製造分裂，並呼籲全球團結，「如果你想要藉此獲利還想見到更多屍袋的話，那你就去做吧；否則，請克制自己別將問題政治化」。
對此，川普反擊表示，雖然美國會看到更多屍袋，但指責世衛組織一切以大陸為中心，強調情況會改善，沒有人傳人，要求美國不要對大陸祭出邊界管制，並對這項決定作出嚴厲批評，「當他說政治化時，他才是政治化的人，我實在不敢相信他居然敢談政治化」。他同時強調美陸兩國對WHO捐助的資金差距，但WHO「似乎事事都照著大陸的做法是不對的，持平而論，這對我們不公平，也世界也不公平」。
報導指出，WHO在1月30日發布「全球公衛緊急事件」，當時全球共有18國家傳出確診、8200起病例，且幾乎集中於大陸；不過三個月後病毒全球加速擴散，至今造成140萬人確診、超過8.3萬人死亡。
文章來源：As Trump attacks, WHO warns against politicizing coronavirus if you don’t want ‘many more body bags’
(中時電子報)
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