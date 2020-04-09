自從川普對世界衛生組織（WHO）嗆聲要終止金援後，包受外界批評的WHO秘書長譚德塞終於忍不住，除了聲稱「遭台灣霸凌」之外，更嗆川普將全球公衛問題政治化，如此美國只會看到更多屍袋。

WHO秘書長譚德塞在記者會上呼籲美陸兩大國在這場新冠病毒全球大流行中擔當「正直的領導人」之外，並警告別將疫情問題政治化，「如果你不想見到更多屍袋的話」。

據美媒《CNBC》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上呼籲美陸兩大國在這場新冠病毒全球大流行中擔當「正直的領導人」之外，並警告別將疫情問題政治化，「如果你不想見到更多屍袋的話」。

對於川普威脅要中斷對WHO資金，譚德塞也說，所有的政黨應關注如何挽救其人民，請千萬不要將病毒政治化，表示病毒會在不同政治立場的政黨、宗教團體以及國家之間製造分裂，並呼籲全球團結，「如果你想要藉此獲利還想見到更多屍袋的話，那你就去做吧；否則，請克制自己別將問題政治化」。

對此，川普反擊表示，雖然美國會看到更多屍袋，但指責世衛組織一切以大陸為中心，強調情況會改善，沒有人傳人，要求美國不要對大陸祭出邊界管制，並對這項決定作出嚴厲批評，「當他說政治化時，他才是政治化的人，我實在不敢相信他居然敢談政治化」。他同時強調美陸兩國對WHO捐助的資金差距，但WHO「似乎事事都照著大陸的做法是不對的，持平而論，這對我們不公平，也世界也不公平」。

報導指出，WHO在1月30日發布「全球公衛緊急事件」，當時全球共有18國家傳出確診、8200起病例，且幾乎集中於大陸；不過三個月後病毒全球加速擴散，至今造成140萬人確診、超過8.3萬人死亡。

(中時電子報)