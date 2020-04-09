韓國瑜感謝企業採購1000箱鳳梨。（圖／摘自韓國瑜臉書）

罷韓第二階段連署通過，昨（8）日高雄市長韓國瑜視察鳳山區防疫時，面對媒體提問並未回應，會議結束後也快閃離開。晚間他在臉書宣布好消息，感謝企業採購1000箱10公噸高雄鳳梨，為高雄農產增添買氣。

韓國瑜在臉書表示，因疫情影響，內外銷買氣低迷，新竹一名李姓建商委託嘉義縣青綠農產品商行，向高雄農業局訂購1000箱鳳梨，為高雄為高雄農產增添買氣，藉此拋磚引玉。

韓國瑜透露，李姓企業家預備將這次訂購的鳳梨分送給慈善機構，並提供400箱公益義賣，所得將全數捐給當地弱勢家庭，期望透過這個善舉把愛心傳遞給農友，也鼓勵全台企業一同合作協力響應。

韓國瑜感謝李姓企業主的愛心，發揮企業社會責任，一起協助農友們投入抗疫振興經濟，也歡迎更多有愛心的企業和人士接棒，一起幫助小農，購買農產品給弱勢團體、抗疫第一線人員或公司員工，用愛心選購優質高雄農產，共同抗疫振興經濟。

韓國瑜積極行銷高雄農產品，高雄市政府農業局更首開第方先例，推動「智慧農業」，開發《農產業資訊共通平台》，整合地理、氣象資訊、農情、市場價量資訊等自有及公開資訊，並進行大數據分析及數據加值，發展災害預警、市場分析，讓資訊查詢更為便利，並提供農民朋友適時的防災建議，民眾也可上線查看價量等農業生產情形。

(中時電子報)