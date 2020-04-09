導線架廠長科*（6548）公告2020年3月合併營收為7.76億元，較上月成長14.3％，較去年同期減少約3.2％。累計2020年第一季合併營收為21.54億元，較上季減少11.8％，與2019年第一季營收21.56億元相當。

長科*表示，儘管馬來西亞子公司3月中處於停工狀態，但長科*3月合併營收仍較2月成長，除了受惠於3月工作天數較2月為多之外，中國大陸子公司3月已恢復正常運作，加上部分導線架同業受疫情影響，訂單前置期拉長，客戶為維持順利出貨，故將訂單轉至長科*，使台灣子公司和大陸子公司業績較2月提升，因而挹注整體合併營收。

長科*馬來西亞子公司受到疫情影響，當地政府要求於3月18日到4月14日停工；該廠已於4月6日復工；至於新加坡子公司，雖然當地政府下令自4月7日起封城1個月，惟長科*新加坡子公司並非生產工廠，員工皆配合政策在家上班，故封城對於公司營運並無重大影響。

(工商 )