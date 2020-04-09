周六(4/9)晚上鋒面接近，中部以北有雷雨或較大雨勢發生。氣象專家吳榮表示，周日(4/12)鋒面南下、強冷空氣抵達，全台有雨氣溫驟降。下周一、二(4/13、14日)大陸冷氣團籠罩，各地乾燥穩定。提醒下周一(4/13)清晨，北台灣平地低溫11度左右；下周一晚及周二晨，中部以北平地更將降至10度左右，早晚極冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天氣溫略回升但北台灣仍偏涼。明天至周六上午，各地白天微熱、早晚涼。周六晚間鋒面接近，中部以北有局部陣雨或雷雨，以及較大雨勢。周日鋒面南下、強冷空氣接力報到，中部以北有雨，南部也有局部短暫陣雨率，氣溫驟降、愈晚愈冷。

吳德榮說，下周一、二「大陸冷氣團」籠罩，各地乾燥天氣晴朗無雲，早晚氣溫極冷。下周一清晨，北台灣平地最低氣溫11度左右。下周一晚及周二清晨，強輻射冷卻作用加成，中部以北平地最低氣溫10度。也因天氣特別晴朗，白天高溫就會回升，下周三(4/15)冷空氣減弱。

(中時電子報)