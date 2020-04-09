陳敬宣主演三立網劇《位！你在等我嗎?》，劇中個性迷糊，她承認私下的自己也是如此，常常記錯時間，演出職場劇，讓陳敬宣想起以前打工的經驗，曾在西門町發傳單，結果路人都不拿讓她很受挫，所以現在只要看到有人發傳單，都會主動伸手拿。

陳敬宣目前瘦到只有44公斤，除了拍戲外，也正在籌備新的寫真集，被問到尺度有多大？她笑回：「絕對比《位！你在等我嗎？》大。」為了寫真集她仍在繼續減肥，有時只吃一餐，拍戲時連導演都聽到肚子咕嚕叫的聲音。

《位！你在等我嗎?》昨天（8日）舉辦首映會，主要角色包括江可德、陳敬宣、吳承洋、王孝元、綠茶、沈懿、班鐵翔都出席。江可德說台灣拍網劇尺度很大，開拍前狂健身，以為會有大尺度演出，結果連親吻戲都沒有，有些小失落，他故意開玩笑說：「聽說吳承洋以前拍BL劇可是很激情的，我也可以狂野。」陳敬宣也失望地說，最大尺度就是抓手而已。

吳承洋、陳敬宣、江可德劇中完全沒親密戲。（攝影／焦正德）

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(中時電子報)