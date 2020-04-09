新冠肺炎疫情嚴重，世界衛生組織（WHO）的防疫作為屢遭批評，今秘書長譚德塞罕見在記者會上開罵台灣歧視黑人，還用網軍攻擊他，讓網友好奇PO文詢問，「台灣是否將成世界全民公敵？」引起熱議，早就被排擠了。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在例行記者會上公開斥責，台灣對他人身攻擊已經2至3個月，因為他的膚色遭歧視，但他不在乎，因為他對身為黑人感到自豪，但今日說出來，是因為他再也不能忍受，真的夠了！

而台灣網友在PTT上發文指出，WHO秘書長譚德塞開記者會時，狂罵台人歧視黑人，還動用網軍攻擊，讓他有苦難言，因他只是為全世界人民健康著想，卻不斷遭到攻擊，不曉得世界是否會因這一席話，開始攻擊台灣？台灣會變成全世界全民公敵嗎？

貼文曝光後，引起熱烈討論，「沒差，台灣處境一直都不怎麼樣」、「台灣當邊緣人都多久了 誰怕他」、「反正我們在國際組織眼中已經是亞洲佛地魔了，連名字都不能說，這次點名反而奇怪呢」、「要被全世界排擠了 欸不對 已經被排擠了」。

(中時電子報)