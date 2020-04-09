受惠於工作天數恢復正常及遠端辦公、教育需求，信錦(1582)3月合併營收回升至8.91億元，月增2.4倍，為2015年9月以後新高，亦是歷年同月新高，由於客戶訂單強勁，信錦預估，4月合併營收可望優於3月，儘管全球新冠肺炎疫情延燒，今年營運可望維持正常水準。

大陸地區全面復工，信錦在大陸廠區復工稼動率拉升、客戶訂單湧入下，3月合併營收達8.91億元，月增2.4倍，年成長22.52%，為2015年9月以後新高，亦是歷年同期新高。

儘管因中美貿易戰，信錦2019年合併營收為85.82億元，年減3%，受惠於產品組合調整策略及成本管控得宜，營業毛利為22.65億元，全年合併毛利率約26.39%，較2018年增加3.3個百分點，營業利益為12.77億元，年增11%；業外部分則受惠於認列匯兌利益，稅前盈餘約14.44億元，稅後盈餘約9.41億元，較2018年成長5.84%，若以期末股本計算，每股盈餘為7.61元；公司董事會決議每股將配發4.5元現金股息，4月8日收盤價69.3元計算，殖息率達6.5%。

為了增加產品應用廣度、強化集團鋁鎂合金壓鑄技術與增添廠區配置彈性，信錦去年投資敬得科技72.8%股權，以因應全球供應鏈的變遷並配合高強度與輕量化的產品發展，透過互補的產品與客戶組合，逐步提升集團營運規模。

信錦表示，全球遠端辦公、教育等商務需求增加，4月合併營收可望較3月成長，由於客戶下半年新機開發進度符合預期，今年營運可望維持正常水準。

(時報資訊)