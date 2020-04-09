美股消息面：

1.美國聯準會（Fed）周三公布決策會議記錄，內容顯示在上個月召開的兩次緊急會議上，央行官員對新冠狀病毒疫情恐急速重創美國經濟並擾亂金融市場越來越感到擔憂，促使聯準會決定採取強力的應對行動。

2.石油輸出國組織及其盟友（OPEC＋）周四達成減產協議的樂觀預期升高，俄羅斯塔斯社（TASS）報導，能源部消息來源透露，俄羅斯準備每日減產160萬桶。周三美國原油期貨大漲1.46美元或6.2%，收在每桶25.09美元。倫敦布蘭特期油收漲0.97美元或3%，為每桶32.84美元。

3.美國能源資訊局（EIA）公布，美國上周原油庫存增加1517.7萬桶，遠超出市場預期的增加927.1萬桶。汽油庫存增加1049.7萬桶，遠超出市場預期的增加433.3萬桶。蒸餾油庫存增加47.6萬桶，少於市場預期的增加144.6萬桶。煉廠產能利用率下滑6.7個百分點，原油每日進口量增加14.9萬桶。

(時報資訊)