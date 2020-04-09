美國之音9日報導，香港大學最新研究顯示，大陸各地解封復工之後，如果放鬆對新冠病毒的監控，就可能出現第二波的疫情。

報導稱，武漢解除封城，很多地區也相繼復工，有人擔心新冠病毒疫情在大陸是否會出現二次高峰。香港大學研究人員利用數學模型，模擬大陸放鬆目前疫情控制措施的後果，得出了上述結論。英國最新一期的《柳葉刀》醫學雜誌刊登了這份研究報告的內容。

報告指出，大陸採取的積極干預措施，似乎阻止了新冠病毒在湖北以外地區第一波疫情，但目前病毒存在海外輸入的實際風險，而且經濟活動在增多，大陸需要對新冠病毒的傳播力和殺傷力進行即時監控，防止出現第二波疫情。

報告說，武漢等地1月23日封城後，新冠病毒的即時繁殖率在湖北以外地區降到1以下，即單一確診病患的平均傳染量不到一人，而且持續保持，顯示疫情從快速增長變為緩慢收縮。但如果過早解除這些防範措施，可能會讓病毒的即時繁殖率再次大於1，導致發生第二波疫情。

研究人員強調，全球很多國家都在封城措施的早期階段，如果過早解封，可能導致疫情復原或出現二次高峰。

報告共同負責人、香港大學公共衛生學院教授胡子祺表示，「盡管這些控制措施在沒有對新冠病毒實現集體免疫（herd immunity）的情況下似乎極大降低了傳染數量，可隨著商業、工廠生產和學校逐漸復原，隨著社會交融的增加，尤其是海外輸入病例的持續增加，確診病例就很容易再次攀升」。

胡子祺說：「盡管保持社交距離與行為改變等控制政策可能會保持一段時間，可在有效疫苗廣泛使用之前，主動維持恢復經濟活動與把病毒的即時繁殖率控制在1以下之間的平衡，就可能是最佳對策」。

報告因此認為，湖北省以外地區應該逐漸解除管控措施，把病毒的即時繁殖率繼續控制在1以下，否則確診病例將會持續增加。病毒的即時繁殖率一旦升高，將很難恢復到鬆動控制措施之前的水準，極大增加醫療負擔和經濟的損失。

報告共同作者、香港大學公共衛生學院助理教授凱西．梁（Kathy Leung）說，「我們很清楚，隨著大陸的經濟活動在未來幾個星期內的增長，地方或輸入感染可能會導致病毒傳播再度升高」。她因此認為，「對活動增加和社交距離對新冠病毒的傳播能力產生的影響進行即時監控，可能會讓決策人能夠對控制措施進行微調，阻止病毒傳播，降低可能出現的第二波感染的影響」。

(中時 )