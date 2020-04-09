美股續漲，累計近三個交易日飆漲逾2300點！台股開盤小漲35點，報10173點，隨後漲幅擴大，上漲逾90點，站上10200關卡，台股三王台積電（2330）、大立光（3008）及鴻海（2317）皆開漲，9日將舉行法說的股王大立光，早盤股價挑戰4,000元關卡。

跡象顯示，美國新型冠狀病毒肺炎疫情快要觸頂，再加上參議員桑德斯退出總統競選激勵健康照護類股，以及油價飆高提振能源股，美國四大指數8日全面勁揚。道瓊工業平均指數4月8日上漲3.44％（779.71點）、收23,433.57點。那斯達克指數上漲2.58％（203.64點）、收8,090.90點。費城半導體指數上漲3.44％（54.52點）、收1,639.89點。

元富投顧指出，3月歐洲爆發嚴重疫情，至3月下旬美國也全面擴散，但到了4月份，包括南韓、義大利、西班牙等確診人數因為嚴格封城，禁止民眾外出而開始明顯下降，接下來，美國確診人數也逐漸下降中，國際股市就在全面封城的情況下反彈，市場視為「利空出盡」。

不過4月下旬或5月份，若歐美陸續解除封城，會不會爆發另一波的疫情擴散，對全球經濟、乃至短期股市就非常關鍵，倘若不小心又爆發另一波感染，全球股市恐怕會再出現另一波下殺逃命，一直到疫苗研發出來為止，因此近日反彈大盤在半年線10,500～季線11,000點，宜向上減量經營。

(中時電子報)