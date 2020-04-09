受到大陸新冠肺炎疫情影響，淘帝-KY(2929)第1季合併營收為8.65億元，年減35.58%，由於淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，消化旗下代理商整體庫存，且第2季為中國童裝產業傳統銷售旺季，集團透過新零售虛實通路布局，可望在大陸五一長假、六一兒童節等取得良好銷售表現，審慎樂觀看待第2季營運。

隨著中國地區各省代理商旗下門市正常復工開業與物流運輸狀況正常供貨，帶動TOPBI品牌童裝銷售表現回溫，淘帝-KY自結3月合併營收為3.36億元，月增11622.76%，第1季因新冠肺炎疫情工作天數較少、導致訂單遞延，第1季合併營收8.65億元，較去年同期減少35.58%。

儘管新冠肺炎疫情影響第1季營運，淘帝-KY集團近年持續耕耘實體門市與線上電商之全渠道童裝銷售，且得益與旗下各省代理商長期維持緊密合作，即時掌握訂單出貨狀況與庫存水位，調配生產供應鏈供貨推出當季暢銷童裝款式，並因地制宜與經銷商研擬有效整合行銷活動，隨著旗下門市與供應鏈復工進度良好、門市來客數回升，旗下90%經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，帶動3月營收較上月明顯回升，淘帝-KY表示，新冠肺炎疫情加速中國童裝品牌洗牌，公司憑藉旗下TOPBI品牌良好市場知名度、全通路差異化銷售布局、柔性供應鏈生產調配等競爭利基，挹注整體營運良好動能。

由於淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，消化旗下代理商整體庫存保持健康庫存水位，且第２季為中國童裝產業傳統銷售旺季，集團亦積極加速童裝訂單出貨，透過新零售虛實通路布局效益展現，並同步加大旗下「TOPBI」及「Mini Topbi」雙品牌行銷推廣，可望在中國五一長假、六一兒童節等取得良好銷售表現，審慎樂觀看待第2季營運。

此外，看好中國電商消費市場潛力，淘帝-KY集團將於第2季推出電商品牌Mini Topbi，以精準的品牌、形象、產品定位進行細分市場銷售布局，擴大中國童裝市場占有率之表現，且因應網紅經濟崛起，亦投入Topbi自有網紅培育以強化線上社群互動，以期發揮粉絲經濟效益並提升品牌認同度，進而增進消費購物轉換及再次消費，同時面對此次疫情推動民眾將消費轉移至線上購物，有助於加速全民網路購物習慣的養成，有機會挹注線上電商銷售表現暢旺，帶動電商銷售比重自今年第一季的12%進一步提升。

(時報資訊)