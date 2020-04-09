33歲男星孟霆之前曾服役於陸軍儀隊，由於外型帥氣、身材健壯挺拔，被封為「天菜排長」；他去年退伍後，與經紀公司簽約，準備在演藝圈大展身手。沒想到還沒在螢光幕前亮相，倒是網路上先出現「全裸DIY影片」，掀起熱議；對此經紀公司嚴正澄清，影片中絕非本人，已報警處理。

孟霆因帥氣照片被友人側拍，接著轉PO到PTT上，因此爆紅；185公分的高挑身材，加上健身有成的大塊胸肌+六塊腹肌，不僅為國防部拍攝多部宣傳影片，更一度被列入台版《太陽的後裔》男主角人選。孟霆於2019年退伍，並與經紀公司簽約，準備朝演藝圈發展；不料，人紅是非多，近日網上瘋傳的不雅片，暗指男主角就是他。

（圖／翻攝自臉書、國防部發言人）

從19秒的不雅片中可以看到，全裸男主角對著鏡子忘情撫摸、打手槍。對此經紀公司澄清，男主角不是孟霆，只是外型長得像而已，且身體上的痣的位置也不一樣，不實的謠言已經嚴重影響到孟霆的形象以及造成他的困擾。

經紀公司指出，已於4月6日報警，敬請網友不要網路流傳及上傳網路，也請上傳業者在網路下架或改名，警方將會協助蒐證處理，不法流傳及造謠者請大家檢舉，將訴諸法律處理。

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(中時電子報)