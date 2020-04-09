喬丹怒！美國NBA籃球之神麥可喬丹先前狀告大陸喬丹體育公司商標侵權，而大陸最高人民法院8日做出最終裁決，以商標商品容易讓民眾誤以為該品牌與喬丹之間有代言、許可的關係，損害喬丹的姓名權，因此商標予以撤銷。

法院裁決書具體寫到，爭議商標由上方的圖形與下方的「喬丹」組合而成，而喬丹公司明知到再申請人在大陸具有長期、廣泛的知名度，仍使用「喬丹」申請進行註冊，容易導致大眾誤認標記商品與喬丹存在代言關係、許可等特定聯繫，損害了喬丹的姓名權，因此，爭議商標的註冊違反了商標法第31條規定，並依照商標法第41條第2款予以撤銷。

事實上，之前對於名人形象到底能否註冊為商標，就引發廣泛討論，而大陸的最高人民法院就規定稱，對於許多商家想搶搭明星、角色熱潮，將這些角色註冊成為商標的行為，可能對社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響的，人民法院可認定該商標屬於商標法中規定的「其它不良影響」，並將嚴格禁止。

長期以來，很多紅極一時名人或影視形象，都會讓一些商人想要藉此撈一筆，最高人民法院的法官就表示，法律除了會對角色形象著作權予以保護，同時，也會注意防止侵害社會公眾對公共的文化資源的合理利用。

(旺報 )