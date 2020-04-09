世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），點名台灣不斷攻擊他，稱自己因膚色被種族歧視，且外交部也知情但並未切割。對此，外交部今（9）日發聲明，針對譚德塞莫須有的指控，表示強烈遺憾與抗議。

外交部新聞稿譴責，譚德塞幹事長子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，對此感到強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議，強調我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對譚德塞本人進行人身攻擊，更不可能發表任何種族歧視的言論。

譚德塞表示自己遭歧視，因台灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，對此外交部感同身受，並譴責任何形式的歧視與不公，也曾提醒支持台灣參與WHO的個人或各國團體，應以理性方式，敦促WHO協助台灣完整參與國際醫衛及防疫體系。

至於國際網路上有身分及國籍不明網民，對譚德塞處理新冠肺炎疫情表現有所批評，相關個人的言論與我國外交部無關，也非我國外交部能操控。

外交部提到，WHO及譚德塞作為最重要的國際醫衛組織及其領導者，面對疫情的因應作為本應接受世界公民的理性監督，譚德塞未經查證無端對台灣的不實指控，不僅與事實不符，也對我國政府及人民造成嚴重傷害，類此誣衊行為極不負責，我國政府要求譚德塞應立即更正澄清毫無依據的指控，並向我國道歉。

另外，身為WHO最高負責人，譚德塞本應廣納各方的參與，才能達到「唯有團結才有力量」的目標，台灣感到高度遺憾，譚德塞不但將台灣排除在外，甚至未經查證即對台灣抹黑造謠。外交部再度呼籲譚德塞應揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請台灣完整參與對抗新冠疫情的所有會議及機制，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，以保障台灣及全球人民的健康福祉。

(中時電子報)