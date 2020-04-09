櫃買系列業績發表會，在7日「生技醫療」主題及8日「精緻生活」主題共6家公司後，今（9）日的「富櫃200（一）」主題業績發表會，由網龍（3083）、宜鼎（5289）、聖暉（5536）3家公司接續登場，將線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，為持續強化投資人對富櫃200指數的認識，且更加瞭解指數成分股中的優質上櫃公司，9日推出「富櫃200（一）」主題業績發表會，邀請智冠集團旗下遊戲研發商網龍、以服務為導向的工業用儲存裝置供應商宜鼎、以及無塵室機電整合工程大廠聖暉等，現身說法報告最新營運展望。

下周還有「富櫃200（二）」、「電子資訊」及「櫃買特色」等三場次主題業績發表會，分別在下周13、15、17日三天舉行。

櫃買中心指出，本次於官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也可於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，各場次都有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）。

(工商 )