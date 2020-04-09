中美晶（5483）公告3月營收，合併營收達56.69億元，月增率17.0％，年減率9.9％。其中，太陽能產品營收為6.23億元，月增率9.8％，年減率0.5％。中美晶今年第一季累計的合併營收達152.78億元，與去年第四季相較成長0.2％，較去年同期衰退12.7％。太陽能產品第一季累計的營收達17.64億元，較去年第四季增加1.5％，與去年同期相較下降7.9％。

(工商 )

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