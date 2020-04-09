中美晶3月營收月增17％ 09:232020/04/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美晶（5483）公告3月營收，合併營收達56.69億元，月增率17.0％，年減率9.9％。其中，太陽能產品營收為6.23億元，月增率9.8％，年減率0.5％。中美晶今年第一季累計的合併營收達152.78億元，與去年第四季相較成長0.2％，較去年同期衰退12.7％。太陽能產品第一季累計的營收達17.64億元，較去年第四季增加1.5％，與去年同期相較下降7.9％。 (工商 ) #中美晶 #月營收 #合併營收達 #增率 #太陽能 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 信錦3月營收飆54個月新高 4～5月續撐高檔 17:112020/04/08 財經 投入防疫產品市場 南六3月營收年增24.42％ 17:432020/04/08 生活 總太地產、富宇3月營收表現亮眼 19:322020/04/08 財經 台3月出口翻黑 對陸港走揚 04:092020/04/09 焦點新聞 礦產、機械、橡塑膠3月出口弱化 04:092020/04/09 財經要聞 《業績-生醫》麗豐受疫情衝擊 首季營收年減43.82％ 07:442020/04/09 財經 《半導體》中美晶3月營收月增17％ 審慎因應物流等成本上升 07:442020/04/09 財經 財經熱門新聞 不涉家族事業的二姊竟出手！光碟大廠拿下台南企業最大盤算 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 投資風險大 立委爆料連顧立雄投資都賠錢 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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