東元為中長期發展決定辦理私募普通股或特別股，同時抵禦寶佳集團向股東會提案辦理現金減資10％案過關，在東元官網發一封致股東公開信當說帖，說明東元去年底淨現金流量約60億元，係由超過百家母子公司共同持有，大都在海外，辦現金減資，既增加稅負而導致去年EPS減少0.15元，還會因任意支配資金恐發生背信掏空、遭信評下調疑慮等。

此外，東元計畫在股東會提案辦理私募普通股或特別股，將發行上限從2億股下修至1.9億股。東元在致股東公開信說明，透過私募籌集資金的必要性說明。主要是中長期發展策略所需，除本業的成長外，東元將發展自動化相關業務，並進行數位轉型，提升公司經營體質。

東元指出，2018年中美貿易戰起至2020年新冠病毒疫情影響，全球經濟動盪，主要國際機構包括標普、惠譽及麥肯錫顧問等，均以「衰退」做為今年景氣之定位，全球大企業預期營收及獲利都有可能下修，東元的營運也備受挑戰，為維護股東權益，已採行諸多營運措施。

東元表示，近期有股東對公司發表一些並非正確之指正，東元特以此公開信，向所有股東一一說明。東元認為目前不宜採納股東所提減資案說明如下，首先是3月31日東元審計委員會對於股東寶佳資產管理提出減資案，認為有損東元公司利益及發展，審計委員會認為，因新冠肺炎疫情擴散使得經營面臨重大的不確定性，基於公司資金需求，因此目前不宜辦理現金減資。

其次是減資對於東元財務之影響，第一是鉅額稅負，東元去年合併報表中現金雖有190億元，但同時有近130億元銀行借款，淨現金部位約60億元。60億現金分別由超過1百家母子公司所持有，大多是營運所需的現金，並非全是閒置資金。其中超過七成在海外，扣除營運所需後不到五成，如果為分配股利而匯回台灣，依稅法規定，將產生鉅額之稅務負擔，以2019年獲利為例，匯回後將產生超過3億元稅負，東元EPS將減少0.15元。

第二是任意支配資金恐發生背信掏空，資金運用須依據法令及公司治理相關規定進行，不能讓母公司任意支配子公司的資金，均應符合公司法、證交法及金管會、證交所所定有關公司治理相關規定，以免發生社會上所熟知的背信掏空案，損及公司或子公司利益。

第三有信評下調疑慮，由於台灣公司的股利分配仍以母公司法定個體來進行分配，而東元母公司每年營業活動現金流量約20億元，以今年預計分配2019年度之股利總數已經不足，再加上資本支出、營業活動現金流量支應、以及因應疫情避免供應鏈斷鏈，另外需要準備10～20億元現金，作為備貨及生產之用，已經必須要用銀行融資方式進行，如果再加上減資20億元，負債比雪上加霜，負債比可能觸及信評下調情境，若以母公司借款部位降低一級，融資成本即提高，1年利息將增加0.64億元，EPS將減少0.03元。

第四是東元即將籌措50億元公司債，是因為今年到期的30億元公司債需要償還，20億元可用於降低先前利率較高的銀行借款部位。

東元表示，東元中長期的策略性成長計劃，在智動化發展方面，開發智動化相關產業應用、模組與系統、控制及工業網路，以及智動化等產品系列。而在製造中心佈局與自動化方面，整合既有低壓馬達產線及供應鏈管理資源，建立大陸、台灣、越南、印度四大生產基地。並應用東元發展之IIoT技術，導入關鍵製程自動化及全球化戰情室系統，全面以數位化方式進行管理。以上之長期資本支出，在年度預算中並無法得以正確預知，而是機會出現時，東元得有餘裕情況下以特別預算，經法令規定程序下取得相關核可後執行。

其次，是尋找適當的企業併購M&A機會，因為疫情變化，許多有技術力的企業紛紛遭遇流動性不足壓力，對於東元而言，將是尋找併購標的的好機會。東元股價調整有限，相對比較之下本益比(PE)及股價淨值比(P/B)倍數來看，對本公司極為有利，充分運用此時進行籌資，取得比較低廉資金，才是致勝之道。

(工商 )