點進「小鴨影音」網站，變成哭臉圖案。（截自小鴨影音網）

pttplay網顯示：「幸會有你，後會有期」。（截自pttplay網）

國內流量最高、規模最大的盜版網站「楓林網」昨（8日）被查抄，盜版網站瞬間風聲鶴唳，除「gimy.tv」昨晚立即關站，追劇網友今早一覺醒來更崩潰，因為小鴨影音、pttplay、momovod等3個盜版網通通「自宮」，不是顯示哭臉圖案就是寫著「後會有期」。

「楓林網」昨遭破獲，同為盜版影劇大站gimy.tv晚間迅速消失，僅出現「有相遇必有分離的一天...後會有期」的文字。而劇迷們9日一覺醒來更崩潰，因為包括小鴨影音、pttplay、momovod等3個盜版網也通通關了。

「小鴨影音」網站顯示一個哭臉圖案，顯示「抱歉！該網站已經被管理員停止運行，請聯繫管理員了解詳情」；pttplay網頁則寫「幸會有你，後會有期」；而momovod顯示「若無再見，請你保重」。

由陳姓、莊姓兩名台大碩士高材生架設的「楓林網」等系列網站，自2014年提供免費戲劇、電影讓人觀看，藉網路廣告點擊率牟利，號稱國內流量最高、規模最大的盜版網站，初估侵權金額近10億元。

33歲陳嫌與32歲莊嫌是大學同班同學，都領取獎學金保送台大理工科系碩士班，2嫌利用自身資訊專業知識，先破解大陸盜版影片，下載台、日、韓、陸劇及歐美電影等影片，放置在25台虛擬主機供民眾免費追劇。但民眾觀看影片追劇前，必須先點擊廣告，成為他們不法獲利來源。

(中時電子報)